ضابط سابق يتوقع هجمات فتاكة على الجيش الأمريكي

وجاء في مقال كتبه الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل دافيس، لمجلة "ناشيونال إنترست" أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحرك مختلف المجموعات المعادية لأمريكا التي تهدد بتنفيذ هجوم على القوات الأمريكية ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. واكتفت إيران بتوجيه الضربة لمبان خالية من الناس في قاعدتين أمريكيتين بالعراق حفاظا على ماء الوجه وفقا لتعبير المقدم المتقاعد، ولكن قد يصل الأمر مرة أخرى إلى حرب واسعة النطاق. ولهذا يرى الضابط السابق في الجيش الأمريكي أنه من الضروري أن تقرر واشنطن سحب القوات من العراق وسوريا حتى لا يسقط قتلى في صفوفها لأن الدولة يتوجب عليها أن تحافظ على حياة الأمريكيين وتتجنب نزاعات لا لزوم له.