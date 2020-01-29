لجنة بالكونغرس: بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول السياسة تجاه العراق وإيران

قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.

وبحسب "رويترز"، قال النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنه تحدث مع بومبيو وأن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وأضاف إنجل في بيان أنه سيعلن موعد الجلسة قريبا.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير/ كانون الثاني، لكن الوزير رفض الحضور.