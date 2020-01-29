فرنسا: نحيي جهود ترامب وسندرس باهتمام خطة السلام التي قدمها

حيّت فرنسا، اليوم الأربعاء، الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تقديمه أمس الثلاثاء مقترح بلاده لخطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة على حل الدولتين كأفضل السبل لإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

باريس - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان رسمي: "فرنسا تحيي جهود الرئيس ترامب وستدرس باهتمام خطة السلام التي قدمها".

وتابعت: "فرنسا تؤكد على قناعتها أن حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها هو أمر ضروري لإحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".

وقالت فون دير مول إن بلادها "ستستكمل جهودها في هذا المجال [حل الدولتين] بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يستطيعون المساهمة بتحقيق هذا المشروع".

وأخيراً قالت فون دير مول إن بلادها "ستبقى متيقظة وحريصة على احترام والأخذ بالاعتبار التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".