عدد قتلى السيول في البرازيل يرتفع إلى 52

وتركزت الخسائر في عاصمة الولاية بيلو أوريزونتي حيث لقي 13 حتفهم، وفقا لأحدث البيانات.
وقالت فرق الإنقاذ إن نحو 33 ألف شخص نزحوا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم، وفقا لـ "رويترز".
#Mozambique: Death toll in current rainy season 45 people – Authoritieshttps://t.co/0mCcli4zmu#Floods pic.twitter.com/jbVxEK44nY— Club of Mozambique (@clubOmozambique) January 28, 2020
وشهدت مينا جيرايس، الأسبوع الماضي، أشد هطول للأمطار في غضون يوم واحد منذ بدء تسجيل البيانات قبل 110 أعوام، إذ بلغ منسوب مياه الأمطار 172 مليمترا بين يومي الخميس والجمعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية (إنميت).
बरपा कुदरत का कहर, बारिश से ब्राजील में जनजीवन प्रभावित https://t.co/rjVWH5KyKc #Brazil #floods #flooding— डाइनामाइट न्यूज़ (@DNHindi) January 29, 2020
وأظهرت لقطات تلفزيونية، أمس الثلاثاء، منازل منهارة وبيوتا غمرتها المياه بارتفاع مترين، فيما يخوض السكان في طين كثيف بعد هطول الأمطار الغزيرة.
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