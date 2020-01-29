صحيفة: خطة ترامب للسلام تسلم الضفة الغربية لإسرائيل

علقت بعض الصحف الغربية، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" وأهم نتائجها على المنطقة العربية وإسرائيل.

وكتبت صحيفة "​الديلي تلغراف​" البريطانية في ​تقرير​ها المعنون بـ"خطة ترامب للسلام تسلم ​الضفة الغربية​ لإسرائيل" أن الخطة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ تحطم عقودا من الإجماع الدولي حول كيفية حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعيد رسم خارطة حدود منطقة ​الشرق الأوسط​ بشكل جذري لصالح ​إسرائيل​".

وشددت الصحيفة على أنه "لن يقبل ​الفلسطينيون​ أبدا ​صفقة القرن​ الأحادية الجانب"، معتبرة أن الكثيرين باتوا يتساءلون هل ما أعلن عنه ترامب بالفعل اتفاق للسلام أم هو مجرد صفقة تخدم بشكل واضح مصالح ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام".