تجاوز حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في بكين لـ 100 حالة

أفادت لجنة الصحة التابعة للعاصمة الصينية بأن عدد حالات الإصابة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في بكين بلغ اليوم الأربعاء 102 حالة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة.

بكين - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان لها بهذا الشأن: "اعتبارا من ظهر أمس 28 كانون الثاني/يناير وحتى ظهر اليوم 29 كانون الثاني/ يناير تم في بكين رصد 11 حالة جديدة من الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)".

وأشارت اللجنة إلى أن أصغر مريض يبلغ من العمر عامين فقط.

يذكر أن خمس مناطق فقط لم يتعرض سكانها للإصابة بالعدوى حتى الآن، وهي فانغشان وبينغ وهويتشو وميجون ويان تشينغ، وكلها تقع خارج الطريق الدائري الخامس وتم اكتشاف معظم الحالات في مقاطعتي هايديان وتشاويانغ: 23 و 9، على التوالي.

وحذر علماء من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، وأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد بلغ 5974 حالة، من بينهم 132 حالة وفاة.