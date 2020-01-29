أستراليا تعزل العائدين من ووهان الصينية في جزيرة عيد الميلاد

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها ستعزل مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية في جزيرة "عيد الميلاد".

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن مواطني بلاده المقيمين في مدينة ووهان الصينية سيجري إجلاؤهم إلى جزيرة "عيد الميلاد".

وقال موريسون: "نتعامل مع الأستراليين الذين كانوا هناك، ويجب أن نحدد هويات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى"، وذلك بحسب موقع "9 نيوز".

كما أوضح أنهم سيبقون في هذه الجزيرة لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى يتم إثبات أنهم غير مصابين بالنوع الجديد من فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن أولوياته هي سلامة الأستراليين، فيما أُعلن أن أكبر شركة طيران في أستراليا "كانتاس إيرويز"، عرضت المساعدة في إجلاء الأستراليين من مدينة ووهان الصينية.