نتنياهو: التقيت مع صديقي بومبيو ونحن نستمر بكتابة التاريخ من أجل إسرائيل

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه التقى مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن، وأكد الاستمرار في العمل على كتابة التاريخ من أجل إسرائيل.

وكتب نتنياهو على صفحته الرسمية على تويتر: "التقيت مع صديقي بومبيو في واشنطن ونحن نستمر بكتابة التاريخ من أجل إسرائيل".

נפגשתי עם ידידי מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו בוושינגטון. ממשיכים לעשות היסטוריה למען ישראל!



I met with my friend U.S. Secretary of State Mike Pompeo in Washington DC. We continue to make history for the sake of Israel! 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/75tFU3heqt — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 29, 2020

من جانبه قال بومبيو، إن الولايات المتحدة ستدعم ضم إسرائيل لمناطق من الضفة الغربية، طالما أنها تتفق مع الخرائط المقدمة في خطة السلام "صفقة القرن".

كما حذر وزير الخارجية من أن الخطة قد تكون العرض الأخير الذي يتلقاه الفلسطينيون، مشيرا أن "هناك عرضا حقيقيا للفلسطينيين على الطاولة، كل ما عليهم فعله هو أن يقولوا نعم، ونحن على استعداد لبدء المفاوضات على أساس هذه الرؤية...".

وألقى ترامب كلمة، يوم أمس الثلاثاء، بحضور رئيس وزراء تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".