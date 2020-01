نتنياهو: التقيت مع صديقي بومبيو ونحن نستمر بكتابة التاريخ من أجل إسرائيل

נפגשתי עם ידידי מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו בוושינגטון. ממשיכים לעשות היסטוריה למען ישראל!



I met with my friend U.S. Secretary of State Mike Pompeo in Washington DC. We continue to make history for the sake of Israel! 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/75tFU3heqt

