الصين تتعاون مع الدول المصممة على إجلاء رعاياها من ووهان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين ستتعاون مع الدول التي تصر على إجلاء رعاياها من مدينة ووهان المغلقة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الجديد.

بكين– سبوتنيك. وقالت تشون ينغ لوكالة سبوتنيك: "إذا كان هناك دول تصر جداً على إجلاء رعاياها المتواجدين في ووهان ، فالطرف الصيني، وفقاً للعرف الدولي، وقواعد مكافحة الأوبئة من الجانب الصيني، سيجهز كل ما يلزم وسيقدم المساهمة الضرورية".

وشددت على أن الطرف الصيني يولي أهمية قصوى لحماية سلامة وصحة الرعايا الأجانب في محافظة هوبي، وسيواصل اتخاذ التدابير الفعالة ومعالجة شواغلهم ومطالباتهم المبررة.

هذا وحذر علماء من أنه ربما قد يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السُلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، وأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد بلغ 5974 حالة، بينهم 132 حالة وفاة.