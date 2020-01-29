وزير الخارجية الإيراني يحذر المنطقة من كابوس لـ"مقاول مفلس"

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، "صفقة القرن" كابوسا للمنطقة والعالم.

وقال ظريف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "ما يسمى بـ "أفق السلام" هذا هو مجرد مشروع وهمي لمقاول مفلس، لكنه كابوس للمنطقة والعالم".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: نأمل بأن يشكل هذا الأمر جرس إنذار لجميع المسلمين الذين يسيرون في الطريق الخاطئ، مدرجا في هذه التغريدة هاشتاغ "تعالوا لنتحد من أجل الفلسطينيين".

— Javad Zarif (@JZarif) January 28, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وبحسب ترامب ونتنياهو، "ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".