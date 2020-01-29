إيران تستعد لإطلاق قمر "ظفر" الصناعي... صور

قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري جهرمي، اليوم الأربعاء، إن قمر "ظفر" الصناعي مركب على المنصة استعدادا لإطلاقه.

ونشر محمد جواد أذري جهرمي، على حسابه في "تويتر" أن قمر الأبحاث الصناعي "ظفر" سينطلق بارتفاع 530 كم من الأرض، وستستغرق العملية من البداية إلى النهاية ثماني دقائق".

این هم از سیمرغ ایرانی💪🏻 که در سایت مستقر شد. بیش از ۸۰تن وزنشه، ظفر رو تا ۵۳۰کیلومتری زمین خواهد برد. از لحظه شروع تا پایان عملیاتش، ۸دقیقه طول میکشه، ۸دقیقه‌ی نفسگیری که امیدوارم در پایانش به مدد حضرت زهرا(س) بتونیم تصاویر ارسالی ظفر رو دریافت کنیم✨

امیرحاتمی وهمکاران، خدا قوت pic.twitter.com/wRgpwQxtVB — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 29, 2020

وفي وقت سابق، أشار وزير الاتصالات الإيراني إلى أن بلاده لديها 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، وزادت سرعة إنشاء الأقمار الصناعية، كما يجب زيادة سرعة وضعها في المدار، بدأت جامعة أميركبير في بناء قمر صناعي بدقة متر واحد من اليوم، إنه فريد من نوعه، هذه المرة اختاروا أنتم اسما لهذا القمر".

في هذا السياق دعا جهرمي المواطنين الإيرانيين إلى اقتراح رسائلهم الخاصة التي يرغبون بنقلها إلى الفضاء الخارجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّه سيتمّ اختيار الرسالة الأفضل لنقلها بواسطة القمر الصناعي "ظفر".

وذكر آذري جهرمي في تغريدة له أنه من المقرر أن يقوم القمر الصناعي "ظفر" إلى جانب مهماته البحثية ببث الرسائل أيضا.

صبح برفی شما بخیر!

با تلاش دانشمندان جوان ایرانی، «ماهواره‌های ظفر ۱و۲» که تستهای موفق خود را پشت سر گذاشته‌اند، امروز راهی پایگاه فضایی می‌شوند تا به زودی فرآیند قرار گرفتن آنها در مدار طی شود

این «ماهواره»‌ و «ماهواره‌بر» هر دو یک گام تحقیقاتی مهمند

به امید موفقیت#آینده_روشن✨ https://t.co/jKSeIzlnCo — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 19, 2020

تجدر الإشارة إلى أنّ قمر "ظفر" الذي يزن 113 كغ ويبلغ ارتفاعه أكثر من 500 كم، صُنّع في جامعة العلوم والصناعة الإيرانية بناءً على طلب منظمة الفضاء الإيرانية.

وأطلقت إيران أقمارا صناعية في الماضي، لكن برنامجها كان أقل نجاحًا في العام الماضي. إذ فشلت محاولات الإطلاق في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2019. وخلال الاستعدادات لمحاولة ثالثة في أغسطس/ آب انفجر صاروخ على منصة الإطلاق، بحسب الموقع الأمريكي.