الصين تدعو لزيادة إنتاج الخضروات في ظل تفشي فيروس كورونا

دعت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز إنتاج الخضروات لضمان وفرة الإمدادات، وكذلك تثبيت الأسعار وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما شجعت الوزارة المزارع على زيادة إنتاج الخضروات السريعة النمو، وطلبت من السلطات المحلية تخفيض تكاليف النقل من أجل ضمان توفيرها السوق، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس، اليوم الأربعاء، إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة، في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة "ووهان" مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.

ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من "ووهان"، وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت اليوم لكن لم يتضح من كان على متنها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات الجوية إلى الصين في إجراء قوي للسيطرة على انتشار المرض.

كما ذكر وزير الصحة الأمريكي، أليكس آذر، أنه "يجب أن تكون كل الخيارات مطروحة للتعامل مع انتشار المرض المعدي بما في ذلك قيود السفر".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 26، أمس الثلاثاء، إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) المسجل لديها الذي ذكرت أنه كان يبلغ 5327 حالة. وقتل سارس وهو سلالة أخرى من كورونا حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.