رد قوي من المرشد الأعلى في إيران على "صفقة القرن"

وقال خامنئي/ في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "رغما عن أنوف المسؤولين الأمريكيين لن تتحقق بتوفيق من الله أبدا سياسة أمريكا الشيطانية والخبيثة المسماة صفقة القرن، كما أنهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنه يجب أن يكون بأيدي اليهود".
رغماً عن أنوف المسؤولين الأمريكيّين لن تتحقّق بتوفيق من الله أبداً سياسة أمريكا الشيطانيّة والخبيثة المسمّاة #صفقة_القرن . كما أنّهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنّه يجب أن يكون بأيدي اليهود.— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 29, 2020
يتبع...
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