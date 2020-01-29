رد قوي من المرشد الأعلى في إيران على "صفقة القرن"

قال المرشد الأعلى للثورة في إيران آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "صفقة القرن، سياسة شيطانية تنتهجها الولايات المتحدة حيال الفلسطينيين".

وقال خامنئي/ في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "رغما عن أنوف المسؤولين الأمريكيين لن تتحقق بتوفيق من الله أبدا سياسة أمريكا الشيطانية والخبيثة المسماة صفقة القرن، كما أنهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنه يجب أن يكون بأيدي اليهود".

رغماً عن أنوف المسؤولين الأمريكيّين لن تتحقّق بتوفيق من الله أبداً سياسة أمريكا الشيطانيّة والخبيثة المسمّاة #صفقة_القرن . كما أنّهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنّه يجب أن يكون بأيدي اليهود. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 29, 2020

يتبع...