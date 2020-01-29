إيران تبعث رسائل إلى رؤساء برلمانات العالم الإسلامي للتصدي لـ"صفقة القرن"

بعث البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، رسائل إلى رؤساء برلمانات دول العالم الإسلامي للعمل على التصدي لـ"صفقة القرن".

وبحسب الرسالة التي وجهها لاريجاني إلى نظرائه في العالم الإسلامي، فقد دعا رئيس البرلمان علي لاريجاني "إلى دعم مشروع إجراء استفتاء شامل في الأراضي المحتلة بمشاركة السكان الأصليين لمواجهة صفقة القرن "، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أن إيران "كانت قد سجلت هذا المشروع رسميا في الأمم المتحدة في وقت سابق"، مدينا الخطة الأمريكية بشدة.

يتبع...