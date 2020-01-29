الصين تراقب 60 ألف شخص اختلطوا بمصابين بالكورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا الجديد، ووفاة 132 حالة حتى نهاية أمس الثلاثاء.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين، فالسلطات تتعقب نحو 65537 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، ولفتت اللجنة إلى أن من بين الأشخاص المذكورين هناك 1604 أشخاص خرجوا من المراقبة الطبية يوم الثلاثاء، فيما لا يزال 59990 آخرين قيد المراقبة الطبية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، إن 1239 مريضاً لا يزالون في ظروف حرجة، و9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس حتى نهاية يوم الثلاثاء الماضي في 31 منطقة على مستوى المقاطعة، بحسب موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "afp"، هذا الرقم تخطى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي طاول 5327 شخصا في 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في البر الصيني.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تخريج إجمالي 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

ولفتت الوكالة الصينية إلى أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، بما فيها واحدة في منطقة التبت الذاتية الحكم، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة (25 في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه حتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تأكيد تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.

وتابعت بأنه تم تسجيل 263 شخصاً كمرضى في حالات حرجة، بينما تم تخريج 43 من المستشفيات بعد تعافيهم.