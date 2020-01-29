بريطانيا تعزل العائدين من "ووهان" الصينية 14 يوما

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن أي شخص يعود إلى بريطانيا من مدينة "ووهان" الصينية سيتم عزله بأمان لمدة 14 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكر هانكوك، على "تويتر"، إن الحكومة تعمل جاهدة لاستعادة الرعايا البريطانيين من "ووهان"، مركز انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن "أي شخص يتم عزله سيتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة".

We are working hard to get British nationals back from Wuhan.



Public safety is the top priority.



Anyone who returns from Wuhan will be safely isolated for 14 days, with all neccessary medical attention. — Matt Hancock (@MattHancock) January 29, 2020

​وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس، اليوم الأربعاء، إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة، في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة "ووهان" مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.

وتسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من "ووهان"، وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت اليوم لكن لم يتضح من كان على متنها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات الجوية إلى الصين في إجراء قوي للسيطرة على انتشار المرض.

كما ذكر وزير الصحة الأمريكي، أليكس آذر، أنه "يجب أن تكون كل الخيارات مطروحة للتعامل مع انتشار المرض المعدي بما في ذلك قيود السفر".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 26، أمس الثلاثاء، إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) المسجل لديها الذي ذكرت أنه كان يبلغ 5327 حالة. وقتل سارس وهو سلالة أخرى من كورونا حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.