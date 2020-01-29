وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تشكيل طاقم خاص لتطبيق أحد بنود "صفقة القرن"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، عن تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.

وقال بينيت، خلال مؤتمر لمعهد الأمن القومي ، إنه يجب اغتنام ما وصفها بـ"الفرصة التاريخية التي لن تتكرر" للقيام بذلك، موضحا أن "الأمر سيفسح المجال لترسيم الحدود وترسيخ متطلبات الأمن"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ومدح وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أنه الصديق الأكبر لدولة إسرائيل في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وبحسب ترامب ونتنياهو: "ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".