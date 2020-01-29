هواوي مصممة على المزيد من الاستثمارات في تركيا

أكدت شركة "هواوي" الصينية أن الظروف العالمية لن تردعها عن المزيد من العمل والاستثمار في تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول رفيع في الشركة، إن عملاق التكنولوجيا الصيني لن تردعه الظروف العالمية عن المزيد من العمل في تركيا.



وقال المسؤول ليانغ دونغبو، نائب مدير شؤون الشركات، اليوم الأربعاء، إن شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا ستواصل استثماراتها في تركيا ولن يتم ردعها بسبب الظروف العالمية.واضاف: "تعمل هواوي بنشاط في تركيا منذ 17 عامًا وتبذل جهودًا مهمة في جميع أنحاء البلاد".وقال: "تعد تركيا مركزًا مهمًا لتطوير النظام البيئي لخدمات أجهزة هواوي (Huawei Mobile Services )، والذي يشكّل أهمية كبيرة للشركة".وقال ليانغ إن "هواوي رفعت استثماراتها إلى مليار دولار لتشجيع المطورين على نشر تطبيقاتهم من خلال منصة HMS.وتهدف الشركة إلى تشجيع الاستخدام الواسع للهواتف الذكية والساعات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المنتجات.وقال إن الشركة توظف 1300 موظف في تركيا، 90% منهم من الأتراك. وأضاف ليانغ إن هناك أكثر من 450 مهندسًا يعملون في تركيا يركزون على تقنية 5G والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.