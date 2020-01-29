الخارجية الهندية: يجب حل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات المباشرة

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه يجب أن يتم حل القضية الفلسطينية من خلال مفاوضات مباشرة، بما في ذلك مع الأخذ بالاعتبار المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نيودلهي - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، اليوم الأربعاء: "لقد كانت الهند وما زالت تؤيد بشكل متواصل القضية الفلسطينية، وتدعو أيضا إلى حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، على أساس التعايش بين الدولتين".

وتابع: "بل ونؤكد مجددا وجهة نظرنا بأن قضايا الوضع النهائي يجب أن يتم حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين وأن يكون مقبولا بالنسبة للجانبين".

وحثت الخارجية الهندية على التعاون مع بعضهما بعضا، بما في ذلك فيما يتعلق بالمقترحات، التي قدمتها الولايات المتحدة مؤخرا، وإيجاد حل مقبول للتعايش السلمي القائم على أساس الدولتين.

وتابع: "أما نحن فسنستمر في متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى التعاون مع الأطراف المعنية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أمس الثلاثاء، خطته للسلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين، وقال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين".

ومن جانبه رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مساء أمس الثلاثاء، الخطة المقترحة، قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس"، مؤكدا أن صفقة المؤامرة "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".