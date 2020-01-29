البحرين: ندعم كافة الجهود الهادفة للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها للجهود التي تهدف للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، تعليقا على "صفقة القرن" ، التي أعلنها أمس الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "وزارة الخارجية تؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم".

وأشادت الوزارة في بيانها بما وصفته بـ"الجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام".

وأعربت عن تطلعها أن تقوم الأطراف المعنية بدراسة المقترح الأمريكي وبدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها".