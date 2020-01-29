الصين تستعين بـ"روبوتات" لتقديم الطعام لمصابي "كورونا"... فيديو

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المقطع مصور في فندق خاضع للحجر الصحي في الصين، وأن الاستعانة بالـ"روبوتات" تأتي في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المنتشر في 31 منطقة في الصين.

A quarantine spot in Hangzhou, capital of Zhejiang Province will use robots to send food to isolated persons starting from Tuesday. The 16-story quarantine spot received more than 200 passengers who traveled with #Wuhan passengers on the same flight. pic.twitter.com/dHKOqNoveW — Global Times (@globaltimesnews) January 27, 2020

​ولفتت الصحيفة إلى أن الروبوتات تمت برمجتها لتتوقف عند أبواب الغرف وتقوم بدورها في تقديم الوجبات، والغناء للترفيه عن النزلاء أثناء وجودهم في الحجر الصحي المخصص لاحتواء المرض الناجم عن الفيروس الفتاك.

ويبدأ الموظفون بالفندق في تقديم وجبات الطعام باستخدام الروبوتات التي تصل حتى باب غرفة النزيل، بينما يخرج النزيل ويأخذ الطعام منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفندق في هانغتشو، شرق الصين، ويعزل به أكثر من 200 سائح، بعد هبوط الطائرة في المدينة، ولفتت إلى أن بعض الركاب الذين كانوا على متنها كانوا قادمين من مدينة ووهان الصينية التي ظهر في الفيروس.

ويظهر في أحد المقاطع المتداولة، الروبوت، وهو يتوقف أمام باب غرفة بينما يخرج منها شخص ويأخذ الطعام، ويوجه الريبوت رسالة: "مرحبا بالجميع. أنا الآن أقدم الوجبات لك وإذا كان لديك أي متطلبات للوجبات، فالرجاء إرسال رسالة إلينا عبر WeChat.. سيتصل بك أحد الموظفين قريبًا. استمتع بوجبتك، شكرا لك".

ومن جانبه قال متحدث باسم مدرسة هانغتشو للحزب الشيوعي الصيني إنهم قاموا ببرمجة 16 روبوتًا، على أن يكون واحد في كل طابق عبر المبنى.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا الجديد، ووفاة 132 حالة حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وقالت الصين إنها تراقب نحو 65537 شخصاً ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، ولفتت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن من بين الأشخاص المذكورين هناك 1604 أشخاص خرجوا من المراقبة الطبية يوم الثلاثاء، فيما لا يزال 59990 آخرين قيد المراقبة الطبية.