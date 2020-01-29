الرئيس الإسرائيلي: إيران تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن إيران تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد نظريا، وأن مواجته تكون بالعمل على عزل إيران ومحاصرة طموحاتها، حتى تتم هزيمتها.

وكتب ريفلين، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "التهديد، الذي تمثله القيادة الإيرانية، لإسرائيل، لم يعد نظريا. إنه يهدد وجود إسرائيل"، مضيفا: "هذا ليس توصيفنا. إنه ما تصرح به القيادة السياسية الإيرانية، التي تعلن أن تدمير دولة إسرائيل، أحد أهدافها".

The threat posed today by the Iranian leadership is not theoretical. For us, it is existential. We are not the ones to describe it like this, but rather the Iranian leadership, which definitively claims that it aims to destroy the State of Israel as its political-diplomatic goal — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 29, 2020

وتابع: "لا يمكن تجاهل الخطاب السياسي للقيادة الإيرانية، الذي يبث مشاعر الكراهية ضد إسرائيل، ويدعوا إلى تدمير دولتنا".

وشدد الرئيس الإسرائيلي، على أن "بلاده لن تدير وجهها عن تقديم أسلحة متطورة تضم صواريخ دقيقة التوجيه، لمنظمات إرهابية على حدودنا، بهدف ضرب تل أبيب، والقدس ومدن إسرائيلية أخرى".

In the face of a political vision such as this, a leadership such as this there is only one possibility: we must isolate it and we must denounce it until its murderous aspirations have been defeated. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 29, 2020

وقال رؤوفين ريفلين: "عندما نكون في مواجهة رؤية سياسية مثل هذه، وقيادة مثل، القيادة الإيرانية، فإن الشيء الوحيد، الذي يمكن فعله هو عزل واستنكار ما تقوم به إيران، حتى تتم هزيمة تطلعاتها".