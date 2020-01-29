دبلوماسي مصري سابق: مبادرة ترامب ليست في مصلحة إسرائيل

قال مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، السفير جمال بيومي، إن المبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تحقق مصلحة إسرائيل بالقدر الكافي وتضر بالصالح الإسرائيلي على الأمد الطويل.

ولفت بيومي، في حديثه لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أن "هناك انزعاج عند عقلاء الإسرائيليين أن هذه المبادرة بداية النهاية لدولة إسرائيل وهذا ما يقلق فعلا حيث سندخل في متاهات وعواقب شديدة تأخذنا إلى وضع أسوأ مما كنا عليه سنة 1948".

وأوضح بيومي النقاط التي تضر إسرائيل وقال "أتصور ما شكل إسرائيل بعد 20 عاما من الآن ستكون دولة تحاصر 6 مليون من الفلسطينيين فيما يشبه معسكرات الاعتقال بلا رأي أو سيادة أو اتصال فيما بينهم وتستنكر وتنكر حق الفلسطينيين المهجرين الذي تركوا أرضهم تحت ضغط السلاح الإسرائيلي في العودة لأراضيهم وتعطي الحق لمن هو يهودي من أي دولة ولم يكونوا أجداده أبدا على هذه الأرض وتعطيهم حق الإقامة في إسرائيل".

وأضاف: "أنت تقيم دولة فيها 6 مليون عدو ومحاطة بـ180 مليون عربي يكرهونها بشدة، فما مستقبل إسرائيل في إطار هذه المبادرة"، وبين أن "التفسير الأوحد أنها لعبة سياسية في سنة انتخابية لكلا الزعيمين اللذين عرضا المبادرة".

وقال إن المطلوب "ليس موقف عربي موحد بل المهم هو الصمود الفلسطيني والمطالبة بالحقوق حتى تبقى إسرائيل في مأزق حقيقي لكي تقول ما هو شكل دولة إسرائيل في جوار الفلسطينيين الذين لا تعترف لهم بأي حق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".