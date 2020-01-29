بعد إجلائهم من الصين... ألمانيا تضع رعاياها تحت الحجر الصحي لمدة 15 يوما

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية، آنا صوفي أيخلير، اليوم الأربعاء، أنه سيتم وضع المواطنين الألمان، الذين من المقرر إعادتهم من الصين إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، تحت الحجر الصحي لمدة 15 يومًا.

برلين - سبوتنيك. وقالت المتحدثة بهذا الصدد : "نعم، من المخطط وضعهم تحت الحجر الصحي"، مضيفةً أن الحديث يدور حول فترة لمدة 15 يوماً.

وأضافت أن تقديرات تأثير الفيروس التاجي الجديد على الاقتصاد الألماني لم تتضح بعد لدى الحكومة، و"نأمل أن تكون التقييمات في المتناول".

من جانبه أعلن المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني كريستوفر برغر أن عملية الإجلاء مخطط لها في الأيام المقبلة من دون أن يشر للموعد المحدد للعملية.

وأعلنت ألمانيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، إذ أكدت وزارة الصحة في بافاريا، يوم الاثنين الماضي، إصابة رجل في بلدة شتارنبرغ، التي تبعد ثلاثين كيلومترا جنوب غربي ميونيخ، بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر من أجهزة صحية بألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية أن العدوى لدى الرجل الألماني انتقلت من ضيفة صينية بشركة الرجل.

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.