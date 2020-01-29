إسرائيل تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني خطير

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا على واحدة من محطاتها للطاقة، قبل بضعة أشهر.

وقال شتاينتز خلال مؤتمر تقنية الإنترنت في تل أبيب ، دون الخوض في تفاصيل "كانت محاولة خطيرة ومعقدة للغاية للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها".

ووفقا لـ"رويترز"، صرح يوسي شنيك، مدير قسم الإنترنت وتطوير الأعمال في شركة الكهرباء المملوكة للدولة، بأنه على علم بالواقعة رغم أنها لم تستهدف أيا من محطات الشركة.

وتمد الشركة إسرائيل بـ 70 في المئة من الطاقة الكهربائية بينما تأتي النسبة الباقية من شركات صغيرة منافسة.

وذكر شنيك أن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية ودولا لا تحب إسرائيل مثل إيران يعتقد أنها المسؤولة عن معظم الهجمات".