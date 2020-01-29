ظريف عن صفقة القرن: أمريكا لم ولن تكون وسيطا نزيها

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "رؤية السلام الأمريكية، أشبه بالطريق السريع إلى الجحيم"، مضيفا: "نحن المسلمون بحاجة إلى الانتباه. لم تكن الولايات المتحدة أبدا، ولن تكون، وسيطا نزيها".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "هل يمكن لنيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا الراحل، أن يتخيل عودة فكر مقاطعات بانتوستان، من جديد بعد عقود من انتهائها".

Could Mandela ever have imagined re-emergence of BANTUSTANS, decades after liberation of South Africa?



"Vision for Peace" looks more like "Highway to Hell".



We Muslims need to wake up: The U.S. never was—and can never be—anything resembling an honest broker.#Unite4Palestine pic.twitter.com/yVh8rLjYwE — Javad Zarif (@JZarif) January 29, 2020

وكانت بانتوستان، مناطق مخصصة للأفارقة السود في جنوب أفريقيا يتم عزلهم فيها خلال نظام الحكم العنصري، وبعد سقوط هذا النظام كان نيلسون مانديلا أول زعيم أفريقي يتولى رئاسة البلاد".

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

© Sputnik / أهم بنود "صفقة القرن"

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".