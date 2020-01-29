ترامب: نعمل عن قرب مع الصين لمواجهة فيروس "كورونا"

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نحن منخرطون جدا معهم الآن في هذا الفيروس الذي ينتشر، نحن نعمل عن كثب، وتحدثت مع الرئيس شي، ونعمل عن قرب مع الصين".
وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ قد وجه أمرا للجيش، اليوم الأربعاء، يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.
وأضاف أن الرئيس أدلى بهذه التصريحات في توجيهات أخيرة للجيش بشأن منع تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد ومكافحته.
وكان التلفزيون الرسمي نقل عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم "هادئ وموضوعي وعقلاني" من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي. وفقا لـ "رويترز".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه "يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد".
وشدّد شي جين بينغ على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية، لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.
وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات بفيروس "كورورنا" ارتفع بواقع 26، إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.
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