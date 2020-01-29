بومبيو: أمريكا وإسرائيل مستعدتان للتفاوض على عرض مضاد لصفقة القرن

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، استعداد الولايات المتحدة للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، بشأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واشنطن - سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبنا من الفلسطينيين التحلي بالروية والرصانة، لكننا واثقون حقًا من أن هذه خطة جيدة للجميع، لكل إسرئيلي ولكل فلسطيني".

وتابع: "أمامهم الآن عرض على الطاولة، ولديهم الحرية في تقديم عرض مضاد إذا كان هذا ما يعتقدون أنه مناسب، نحن نتطلع إلى ذلك، نحن على استعداد للاستماع، وأعلم أيضًا أن الإسرائيليين مستعدين للجلوس والتفاوض على أساس الرؤية التي وضعها الرئيس".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خطته "السلام إلى الازدهار" المعروفة باسم "صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب ترامب، توفر الخطة حلًا للسلام يقوم على أساس دولتين، بحيث يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة بعاصمة بجانب القدس الشرقية، وبإجمالي مساحة أراضي تبلغ ضعفي المساحة الحالية، علاوة على حزمة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

كما تسمح الخطة لإسرائيل بضم مستوطنات يهودية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع بقاء المنطقة مجزأة إلى مناطق عربية وأخرى يهودية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضم إسرائيل لوادي نهر الأردن كمنطقة أمنية خاصة.