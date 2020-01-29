نتنياهو يشكر بوتين على العفو عن المواطنة الإسرائيلية

شكر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العفو الذي أصدره بوتين عن المواطنة الإسرائيلية نعاما يسسخار.

وقال نتنياهو عبر صفحته على "تويتر": "أشكر صديقي الرئيس بوتين لمنحه العفو لنعاما يسسخار. أتطلع إلى لقائنا غدا حيث سنتحدث عن صفقة القرن وعن التطورات الإقليمية الأخيرة".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما بالعفو عن المرأة الإسرائيلية نعاما يسسخار، التي أدينت في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفلين قد طلب من نظيره الروسي، عبر برقية، منح العفو للمواطنة الإسرائيلية نعاما يسسخار.

يذكر أن محكمة روسيّة قضت، في وقت سابق، بسجن المواطنة الإسرائيليّة نعاما يسسخار لمدة 7.5 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 غرامات من الحشيش، بعد اعتقالها في مطار موسكو، في نيسان/ أبريل الماضي.