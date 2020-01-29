فرنسا تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، تسجيل بلادها اليوم الأربعاء، خامس إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل، الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة هووبي الصينية أواخر الشهر الماضي.

وأوضحت أغنيس بوزين، في مؤتمر صحفي، أن الإصابة كانت لابنة رجل يبلغ من العمر 80 تأكد إصابته بالفيروس في وقت سابق.

وقالت إن أول رحلة لإعادة المواطنين الفرنسيين من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، ستبدأ مساء اليوم، وستكون هناك رحلة ثانية يوم الخميس أو الجمعة.

وحتى يوم الجمعة، أكدت فرنسا تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، قبل الإعلان عن إصابة أخرى يوم الثلاثاء، ثم إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة الآلاف.