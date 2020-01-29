مسؤول إسرائيلي: محاكمة نتنياهو تستغرق سنوات ويمكنه البقاء في الحكم خلالها

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي النقاب عن أن محاكمة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمكن أن تستمر من 6 إلى 7 سنوات.

نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن نتنياهو ينتظر أن تستغرق محاكمته من 6 إلى 7 سنوات، في وقت يسعى فيه إلى البقاء في الحكم خلال هذه السنوات.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو سيخوض الانتخابات البرلمانية للكنيست ، المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل، وسيحقق فوزا، فيما لن تكون له أي مشكلة مع المحاكمة، رغم أن هذه الانتخابات هي الثالثة خلال أقل من 11 شهرا فقط.

وأوضح الموقع الإلكتروني نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي لن يضطر إلى تقسيم وقته بين مكتبه وقاعة المحكمة، وسيظهر فقط عندما سيتعين عليه الإدلاء بالإفادات.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن القضاء سيضطر قبل ذلك إلى استدعاء مئات الشهود الآخرين في قضايا الفساد الثلاث التي يواجه فيها رئيس الوزراء اتهامات جنائية.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من أنه لا يتعين على أي رئيس وزراء إسرائيلي في الحكم اتهامه التنحي، فإن النظام القضائي في إسرائيل لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان من الممكن تكليف زعيم حزب آخر بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

ويشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، قدم، أمس الثلاثاء، رسميا لائحة اتهام ضد نتنياهو، في قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

وكان ماندلبليت قد أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه قرر توجيه اتهامات لنتنياهو في "الملف 4000"، الذي يتعلق بقضايا "التغطية الإعلامية"، وهناك ملفين آخرين، وهما "الملف 2000" و"الملف 1000"، حيث يتهم فيهما نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.