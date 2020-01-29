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21:15 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مدينة ووهان، انتشار فيروس كورونا في الصين 28 يناير 2020

    الدول والمناطق التي أصابها فيروس "كورونا الجديد"

    © Sputnik . Adham El-Sayed
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    فيروس كورونا (35)
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    استهدف فيروس "كورونا الجديد" مجموعة من الدول بعينها ومناطق أخرى، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

    نشرت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، الأربعاء، لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس "كورونا الجديد" الشبيه بفيروس "سارس".

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    ابنة سائح صيني... فرنسا تعلن تسجيل خامس حالة مصابة بفيروس كورونا
    وذكرت الوكالة أن الدول والمناطق هي:

    1-الصين 

    أكدت الصين إصابة 5974 شخصا، توفي منهم 132 بحسب آخر حصيلة، اليوم، الأربعاء.

    ومعظم الضحايا في مدينة "ووهان"، التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض. وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم كانوا قد زاروا ووهان مؤخراً.

    وسجلت 7 حالات في في ماكاو، التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية. واكتشفت أول حالة في 22 يناير/كانون الثاني لدى امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً وصلت هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين قبل ثلاثة أيام عبر قطار من مدينة جوهاي الصينية المجاورة.

    - دول آسيا والمحيط الهادئ

    1- تايلاند

    أعلنت السلطات التايلندية، في 28 يناير/كانون الثاني وجود 14 حالة مؤكدة. وهو أكثر بلد فيه إصابات بعد الصين. والمصابون صينيون، باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

    2- تايوان

    وسجلت ثماني إصابات في تايوان حتى الآن، آخرهما لصينيين وصلا الجزيرة في 22 يناير/كانون الثاني مع مجموعة سياح.

    3- سنغافورة

    أشارت سنغافورة حتى الآن، إلى إصابة عشرة أشخاص بالفيروس، وصل جميعهم من ووهان.

    4- اليابان

    أكدت السلطات الصحية اليابانية أمس الثلاثاء، اكتشافها لإصابة سابعة، إحداها لشخص لم يسافر مؤخرا إلى الصين.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    © REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
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    وقاد المصاب وهو ستيني مركبات تحمل سياحا قدموا من ووهان، في وقت سابق من هذا الشهر. وأصيبت امرأة تعمل مرشدة سياحية كانت على متن الحافلة كذلك بالعدوى.

    أستراليا

    تم تأكيد سبع إصابات ونقلوا الى المستشفى وحالاتهم مستقرة.

    ماليزيا

    سجلت في ماليزيا سبع إصابات، جميعهم صينيون في إجازة من ووهان.

    كوريا الجنوبية

    ذكر الإعلام الكوري الجنوبي الاثنين، أول أمس، تسجيل أربع حالات، بينهم ثلاثة صينيين وكوري جنوبي، قدموا جميعاً من ووهان.

    فيتنام

    أكدت فيتنام تسجيل إصابتين. وهي لصينيين، رجل وصل من ووهان في 13 يناير/كانون الثاني وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه، وأصيب بالعدوى.

    كمبوديا

    أعلنت وزارة الصحة الكمبودية في 27 يناير/كانون الثاني، عن أول إصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.

    النيبال

    جرى الإعلان عن أول إصابة في 24 يناير/كانون الثاني في النيبال، لرجل في ال32 عاد من ووهان في التاسع من الشهر نفسه، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

    سريلانكا

    تم تأكيد الإصابة الأولى في هذا البلد في 27 يناير/كانون الثاني، وهي لسائح صيني يبلغ من العمر 43 عاماً وصل من مقاطعة هوباي.

    الأمريكتان

    1-الولايات المتحدة

    أكدت الولايات المتحدة خمس إصابات لأشخاص "سافروا جميعاً مباشرة إلى ووهان" بحسب السلطات.

    2- كندا

    أعلنت كندا عن أول إصابة الاثنين لرجل عاد من ووهان الى تورونتو، ربما نقل العدوى إلى زوجته التي لم تتأكد إصابتها بعد. وأكدت إصابة رجل وصل مؤخراً أيضاً من الصين، أمس الثلاثاء.

    أوروبا

    1- فرنسا

    مبنى لمحطة قطار في كراسنويارسك، روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Bezrukih
    روسيا تحد من حركة السكك الحديدية مع الصين بسبب فيروس كورونا
    أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا. وتم تأكيد أول ثلاث إصابات، الأولى في أوروبا، في 24 يناير/كانون الثاني، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

    وأعلنت الحالة الرابعة، أمس، لدى سائح صيني نقل إلى المستشفى في باريس بحال خطرة.

    2- فنلندا

    أكدت أول إصابة الأربعاء لسائح صيني قادم من ووهان.

    3- ألمانيا

    أربع حالات في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى. وقالت السلطات الصحية إن أحدهم تلقى العدوى من أحد زملائه الصينيين خلال جلسة تأهيل، ما يشكل أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.

    - الشرق الأوسط 

    - الإمارات العربية المتحدة

    أكدت أربع إصابات على الأقل، اليوم الأربعاء، جميعهم لأسرة صينية من ووهان.

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    فيروس كورونا (35)

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    الكلمات الدلالية:
    ماليزيا, تايلند, الصين, فيروس كورونا
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