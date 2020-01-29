ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بإقليم هوبي الصيني إلى 162 شخصا

أعلنت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي ، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

يتبع...