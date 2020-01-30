زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يقع قبالة سواحل اندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزال بقوة 5.7 درجة وقع قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز وقع الزلزال في تمام الساعة " 23.46" الأربعاء بالتوقيت العالمي (02.46 الخميس، بتوقيت موسكو)، على بعد 116 كم غرب مدينة تيرنيت في أرخبيل الملوك وعلى عمق 15 كم.

هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

هذا وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.