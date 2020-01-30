العثور على أطول نفق لتهريب السلع في أمريكا

تم العثور على نفق لتهريب السلع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

أعلنت ذلك إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان إدارة مكافحة المخدرات أن التحقيق الذي استغرق سنوات أسفر عن اكتشاف أطول نفق لتهريب السلع يمتد من مدينة تيخوانا المكسيكية إلى مدينة سان دياغو في الولايات المتحدة.

ويبلغ طول النفق نحو 1.3 كيلومتر وارتفاعه 165 سنتيمترا وعرضه نحو 70 سنتيمترا. ويوجد المصعد عند مدخل النفق. وتم تجهيزه بدورة التهوية وصرف الماء.