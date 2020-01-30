كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا الجديد

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، إن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، وهدد باتخاذ خطوات صارمة ضد من يتداولون أخبارا مزيفة عن هذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الوكالات، ترأسه مون جي ــ إن، اليوم الخميس، في المجمع الحكومي في سيئول، حول استجابة البلاد للفيروس، الذي ظهر في الصين، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال: "لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن سلامة الناس"، مشيرا إلى أنه حث السلطات على الاستعداد التام لجميع السيناريوهات وإعداد جميع التدابير اللازمة".

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "نحن بحاجة إلى تعظيم قدرة استجابة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لمنع الانتقال الثانوى للعدوى، لأن الفيروس ليس هو الشيء الوحيد الذي يتعين علينا مواجهته".

ومن المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية في نقل حوالي 700 مواطن من مدينة ووهان، في وقت لاحق من اليوم، على متن رحلات مستأجرة، وذلك بعدما أعلنت كوريا الجنوبية، عن وجود حالة الإصابة الرابعة المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، الذي يشتمل على أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي مثل السعال والحمى.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، اجتماعا بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.