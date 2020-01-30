جدار ترامب على حدود المكسيك في مهب الريح... فيديو

نقلت تقارير صحفية عن ضباط حرس الحدود الأمريكيين، قولهم إن قسما من الجدار الحدودي الذي يتباهى به دونالد ترامب بين الولايات المتحدة والمكسيك قد انهار بسبب هبوب رياح عاتية.

وبدأت الألواح الفولاذية، التي يزيد ارتفاعها عن تسعة أمتار، تتطاير على الحدود بين مدينة كاليكسيكو بكاليفورنيا ومكسيكالي في المكسيك وسط هبوب، يوم أمس الأربعاء.

حيث أن الجدار قيد الإنشاء، وينتظر وضع المراسي الخرسانية في مكانها، لكن الرياح القوية هبت بالألواح من الجانب المكسيكي.

وقال وكيل دورية الحدود كارلوس بيتونيس لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "ستعمل الجمارك وحماية الحدود (CBP) مع مقاول البناء للتخفيف من تأثير الرياح الشديدة على استمرار البناء".

وكان بناء الجدار جديد جزءًا كبيرًا من حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، وقام بإعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على 5.7 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لبناء الجدار.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال ترامب: "يمكن أن يكون الجدار فولاذيا بدلاً من الخرسانة إذا كان هذا يعمل بشكل أفضل."