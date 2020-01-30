"كورونا" يصل الهند والفليبين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، إنها اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ولاية كيرالا الجنوبية، وأصيب بالفيروس طالب كان يدرس في جامعة ووهان الصينية.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" إن الطالب وضع في العزل، وأنه يخضع للمراقبة في المستشفى، ولم يعرف بعد متى عاد إلى الهند من الصين.

في السياق ذاته، أعلنت الفلبين عن ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ونقل موقع سكاي نيوز عن وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إن سيدة صينية، تبلغ من العمر 38 عاما، وصلت إلى الفلبين عائدة من مدينة ووهان الصينية، معقل تفشي فيروس كورونا الجديد، وكشفت الفحوصات إصابتها بالفيروس، وتم إيداعها في مستشفى حكومي.

وفقًا للبيانات الأولية، يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته بحلول منتصف شهر فبراير/شباط، ثم يبدأ في الانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر مارس/آذار.

كما أوضح عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: "إن المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 يناير/كانون الثاني، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، فبحلول 8 فبراير، يمكن أن نرى نتائج واضحة، سيبدأ الوباء في الانخفاض، حسب تقارير "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وقالت وسائل إعلام صينية إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.