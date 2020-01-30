مؤسس "علي بابا" يتبرع بنحو 15 مليون دولار لتطوير لقاح ضد "كورونا"

تبرع جاك ما، مؤسس موقع "علي بابا"، وأغنى رجل في الصين، بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من أموال مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.

قالت المؤسسة إن 40 مليون يوان (5.8 مليون دولار) ستذهب إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، بينما سيستخدم المبلغ المتبقي لدعم تدابير "الوقاية والعلاج".

ويأتي تبرع "علي بابا" بعد أن أعلنت الشركة، السبت، أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة مليار يوان، أي 144 مليون دولار، لشراء مستلزمات طبية لمقاطعة ووهان وهوبي، حيث تفشى الفيروس.

كما تعمل الشركة أيضا على توفير قدرة ذكاء اصطناعي حاسوبية مجانية لمنظمات البحث العلمي العامة لدعم أبحاثها لإيجاد لقاح أو علاج للمرض.

Jack Ma Foundation donates 14.4 mln USD for coronavirus vaccine development https://t.co/8kh0zOycxA pic.twitter.com/XBlCvldx79 — China Xinhua News (@XHNews) January 30, 2020

هذا وكانت وسائل إعلام صينية قد أعلنت إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.