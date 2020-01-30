أمريكا تنصح إسرائيل بعدم التعجل في ضم الضفة الغربية وغور الأردن

أعرب مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، عن أن بلاده تأمل ألا تتعجل تل أبيب بضم مناطق الضفة الغربية وغور الأردن لسيادة إسرائيل.

ويرى كوشنر ألا تضم تل أبيب تلك الأراضي إلى سيادتها إلا بعد الانتخابات المقررة مطلع مارس/آذار المقبل، جاء ذلك ردا على سؤال إن كانت الإدارة الأمريكية تؤيد إجراء إسرائيل عملية الضم في الوقت الحالي، حسبما ذكر موقع "عرب 48".

وتباع كوشنر: "لقد اتفقنا مع الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة لتعد الخرائط. غور الأردن قد تعني أمورا كثيرة جدا، وأرغب في أن تحدد كل المعايير".

وأضاف كوشنر في مقابلة مع موقع أمريكي نُشرت، اليوم الخميس، إن الصفقة في "الوقت الحالي هي مستند للشروط وأن العمل عليه سيستغرق أشهرا إضافية، وبرأيي يجب أن تكون لدى إسرائيل حكومة لنتقدم، لننتظر ما سيحصل"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: "اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني: "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".