ما بعد بريكست... نحو 400 ألف بولندي لن يحصلوا على حق الإقامة في بريطانيا

لن يتمكن نحو 400 ألف مواطن بولندي من الحصول على حق البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة "دزينيك غازيتا برافنا".

وارسو - سبوتنيك. ووفقاً لتقييمات مختلفة، يقيم في بريطانيا بشكل دائم أكثر من 900 ألف مواطن بولندي. وبحسب الصحيفة، فإن "هناك حوالي 400 ألف مواطن الجمهورية البولندية لن يحصلوا على حق البقاء في بريطانيا".

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن بريكست المرتقب في 31 كانون الثاني/يناير، لا يشكل كارثة لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، وذلك لأن هناك فترة انتقالية مدتها 11 شهراً تبدأ اعتباراً من 1 شباط/فبراير، سيتم الاحتفاظ خلالها بحرية تنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 يوم 31 كانون الثاني/يناير. ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عملياً، حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام، يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.