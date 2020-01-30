دراسة: 20 ألف مهددون بفقدان عملهم في بولندا بسبب "بريكست"

أعلن معهد الاقتصاد البولندي، اليوم الخميس، أن نحو 20 ألف شخص في بولندا، مهدددون بفقدان عملهم بسبب "بريكست".

وارسو - سبوتنيك. وجاء في دراسة أجراها المعهد "حتى 20 ألف شخص يمكن أن يفقدوا عملهم في بولندا بسبب الحواجز التجارية. بريكست سيعني دخول قيود في التجارة الدولية".

ويشار إلى أن القيود ستتمثل "بإخضاع جميع السلع التي تورد من بولندا إلى بريطانيا للفحص والإعلان عنها وتسديد الرسوم الجمركية عليها".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير/كانون الثاني.

ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عمليا حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.