السلطات الأسترالية ترفع مستوى التأهب تحسبا لكارثة جديدة

تستعد السلطات في مدن جنوب شرقي أستراليا لمواجهة موجة حارة ستستمر لمدة أيام، وتنذر بتأجيج حرائق الغابات التي تلتهم المنطقة منذ شهور.

وأعلنت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز عن فتح تحقيق، مدته ستة أشهر، لمعرفة الأسباب الأساسية لحرائق الغابات المميتة، ودراسة طريقة التعامل معها، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

ودمرت الحرائق أكثر من 112 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، وتسببت في مقتل 33 شخصا على الأقل، ونفوق حوالي مليار حيوان ودمرت 2500 منزل.

وصدرت تحذيرات من خطر الحرائق، الخميس، في العديد من مناطق ولاية جنوب أستراليا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وتصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومترا في الساعة، حسبما نقلت "رويترز".

ومن المتوقع أن تنتقل موجة الحر الشديد والرياح العاتية إلى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا اعتبارا من الجمعة، مما ينطوي على خطر الصواعق التي قد تؤجج نحو 120 حريقا في الولايات الأسترالية الثلاث أو تتسبب في نشوب حرائق جديدة.