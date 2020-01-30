بوتين ونتنياهو يبحثان "صفقة القرن" خلال لقائهما في موسكو

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ووفقا لمصدر في وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان هناك نقاش طويل وعميق وشامل حول تفاصيل "صفقة القرن" وتأثيرها على المنطقة".

وأضاف المصدر: "بالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيسان تطور الأحداث في سوريا وشددوا على ضرورة التنسيق بين إسرائيل وروسيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، مساء الثلاثاء الماضي، الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 181 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

ومن جانبه بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برسالة خطية "حادة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بـ"كسر القواعد" وإلغاء التنسيق الأمني مع تل أبيب.