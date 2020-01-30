وزير خارجية بريطانيا: إيران تجاوزت الأعراف الدولية ويجب محاسبتها

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن إيران تجاوزت الأعراف الدولية، مشيرا إلى أنه يجب محاسبتها.

وأضاف، اليوم الخميس: "نريد من إيران أن تتراجع، وأن تعاود الإلتزام ببنود الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه الاتفاق الوحيدة الموجود حاليا.

وأوضح راب، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين الأوروبيين والأمريكيين، بشأن اتفاق أوسع مع إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، خلال اجتماع، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في لندن، بحسب فيديو، نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لندن، على "تويتر".

وقال دومنيك راب، إن إيران اختارت أن تضع مواطنيها في عزلة سياسية، داعيا طهران للتراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات".

يتبع...