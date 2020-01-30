إقالة مدير اللجنة الصحية لمدينة هوانغقانغ الصينية

صرحت إدارة الصحة في مدينة هوانغقانغ الصينية في بيان رسمي اليوم الخميس، عن إقالة مدير الصحة في المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.