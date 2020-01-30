الخارجية التشيكية تتوقف عن إصدار تأشيرات لمواطني الصين

أعلن وزير الخارجية التشيكية، توماش بيترتشيك، اليوم الخميس، أنه اعتباراً من 30 كانون الثاني/ يناير، ستتوقف الهيئات الدبلوماسية لبلاده عن إصدار تأشيرات دخول لمواطني الصين.

براغ - سبوتنيك. وقال بيترتشيك للصحفيين: "بأن مراكز التأشيرات التشيكية في الصين مغلقة حاليا"، مضيفاً، بتواصل المشاورات بشأن تدابير أخرى محتملة بسبب انتشار الفيروس التاجي.

كما ذكر الوزير أن المفاوضات جارية مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، الفرنسية والبريطانية، بشأن احتمال إجلاء مواطنين التشيك على متن طائراتها من الصين، وإمكانية التعاون في هذا الشأن مع وزارة الخارجية الألمانية.

وأضاف بيترتشيك بأنه: "إذا لم يتم إجلاء جميع المواطنين التشيكيين الذين طلبوا ذلك من الصين إلى دول أوروبية بحلول نهاية هذا الأسبوع، فإن الحكومة التشيكية ستفكر في إرسال طائرتها إلى الصين، والتي سيتمكن مواطنو الدول الأخرى من استخدامها"، مشيرا إلى أن المواطنين التشيكيين العائدين من الصين إلى أوروبا يمكن أن يخضعوا لحجر صحي لبعض الوقت.

وأكد الوزير أن: "الأولوية بالنسبة لنا في هذه المسألة هي منع انتشار الفيروس التاجي في أوروبا"، ووفقا له، يمكن اتخاذ إجراءات الحجر الصحي بحق المواطنين التشيكيين الذين تم إجلاؤهم من الصين وأنه قد يتم في التشيك أو في أي بلد من بلدان الوصول.

كما لم يستبعد بيتريشيك أن توقف الحكومة التشيكية مؤقتاً، الرحلات الجوية مع الصين، مضيفا بأنه ربما تقرر شركات الطيران التي تطير إلى براغ أن تفعل ذلك أيضا. وحاليا، تقوم 4 شركات طيران صينية بتسيير رحلات من الصين إلى براغ، حيث تجري 9 رحلات أسبوعيا.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.