رؤساء دول "بريكس" يعقدون اجتماعا غير رسمي على هامش قمة العشرين في السعودية

أعلنت مؤسسة "روسكونغرس"، اليوم الخميس، أن رؤساء دول مجوعة "بريكس" سيعقدون اجتماعا غير رسمي، على هامش قمة العشرين الكبار في السعودية، التي ستعقد في 21-22 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وأن هذا الموضوع تم بحثه خلال لقاء ممثلي الهيئات المعنية للإعداد لقمة رؤساء دول المجموعة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المؤسسة "كان هذا الموضوع منفصلا، خلال الاجتماع (بين ممثلي الهيئات المعنية) لمناقشة عقد لقاء غير رسمي لرؤساء دول "بريكس"، على هامش قمة العشرين الكبار في السعودية، بتاريخ 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

هذا وانتقلت رئاسة "بريكس" إلى روسيا، في 1 كانون الثاني/يناير 2020. وستعقد قمة "بريكس" خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز/يوليو 2020 في سان بطرسبورغ.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.