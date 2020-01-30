بومبيو يصف الحزب الشيوعي الصيني بـ"تهديد العصر الرئيسي"

لندن - سبوتنيك . وقال بومبيو في كلمة بحضور نظيره البريطاني دومينيك راب، في معهد أبحاث تبادل السياسات في لندن: "الوقت يمرّ، وبينما يجب أن نظل يقظين للغاية بشأن الإرهاب، هناك مشاكل في جميع أنحاء العالم. الحزب الحاكم في الصين هو التهديد الرئيسي لعصرنا".

وأضاف بومبيو "هناك فرص كبيرة للقيام بعمل هائل وخلاق في مجال الأعمال بين بلداننا، ولكن الحزب الشيوعي الصيني ورئيسه أوضحا أن لديهم برنامجا لا يتفق دائما مع القيم التي تحدثنا عنها مع دومينيك في الصباح... نحن، الغرب، يجب علينا أن نضمن أن المبادئ الديمقراطية الغربية ستحكم في القرن المقبل".

وتابع الوزير الأمريكي "لا بد من بذل جهود موحّدة، ليس فقط لتلبية احتياجات الولايات المتحدة، بل ولنا جميعا الذين يحبون حريتنا وقيمنا الديمقراطية وسيادة القانون لضمان أن يظل النموذج السائد في العالم في القرن المقبل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد صعّد في أواخر العام المنصرم، من لهجة الانتقادات التي تستهدف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، قائلا إن بكين تركز على الهيمنة الدولية ويجب التصدي لها.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي، باستحداث وزارة الخارجية الأمريكية لمنصب مبعوث خاص لمواجهة التأثير المتزايد للصين في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وفقًا لمجلة السياسة الخارجية، نقلاً عن مسؤولين أمريكان.

من جانبه دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في وقت سابق، الولايات المتحدة لـ"تهدئة روعها" وإعادة سياستها تجاه بكين "إلى المسار الصحيح".