روسيا تعرب في مجلس الأمن عن قلقها من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأعلن دعوة موسكو للجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن "نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع"

وأضاف نيبينزيا أن "الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل".

واتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء الفائت، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.